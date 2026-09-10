Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 12:44

«Просто бесценно»: В Кремле рассказали об особом формате общения Путина и Моди

Ушаков назвал бесценным неформальное общение Путина и Моди

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / narendramodi

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / narendramodi

Президент России Владимир Путин высоко ценит сложившийся с премьер-министром Индии Нарендрой Моди доверительный формат общения. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Недавно Путин и Моди встречались на саммите ШОС в Бишкеке. После переговоров они вместе отправились на одной машине на открытие Всемирных игр кочевников, продолжив беседу без формальностей.

«Вообще это не первый раз, когда лидеры двух стран — Индии и России — садятся в одну машину и продолжают неформальное общение, которое, я бы сказал, не ценно, а бесценно просто-напросто», — отметил Ушаков.

По его словам, Путин и Моди предпочитают в такой обстановке откровенно обмениваться мнениями по наиболее актуальным международным вопросам. В Кремле высоко оценивают характер отношений, сложившихся между лидерами двух стран.

«Спасибо»: Моди заговорил по-русски на переговорах с Путиным
«Спасибо»: Моди заговорил по-русски на переговорах с Путиным

Напомним, Путин 11 сентября проведёт встречу с Моди перед началом саммита БРИКС в Индии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны, среди прочего, обсудят защиту торговли от вмешательства Запада.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Нарендра Моди
  • Юрий Ушаков
  • БРИКС
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar