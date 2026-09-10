«Просто бесценно»: В Кремле рассказали об особом формате общения Путина и Моди

Президент России Владимир Путин высоко ценит сложившийся с премьер-министром Индии Нарендрой Моди доверительный формат общения. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Недавно Путин и Моди встречались на саммите ШОС в Бишкеке. После переговоров они вместе отправились на одной машине на открытие Всемирных игр кочевников, продолжив беседу без формальностей.

«Вообще это не первый раз, когда лидеры двух стран — Индии и России — садятся в одну машину и продолжают неформальное общение, которое, я бы сказал, не ценно, а бесценно просто-напросто», — отметил Ушаков.

По его словам, Путин и Моди предпочитают в такой обстановке откровенно обмениваться мнениями по наиболее актуальным международным вопросам. В Кремле высоко оценивают характер отношений, сложившихся между лидерами двух стран.

Напомним, Путин 11 сентября проведёт встречу с Моди перед началом саммита БРИКС в Индии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны, среди прочего, обсудят защиту торговли от вмешательства Запада.