Без «палок в колёса»: Путин и Моди обсудят торговлю за закрытыми дверями

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудят развитие торговли и экономического сотрудничества с учётом попыток недружественных стран ему помешать. Часть переговоров пройдёт в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

«Прежде всего, как и всегда, двусторонняя повестка — торговля и экономическое сотрудничество в самом широком разрезе», — рассказал представитель Кремля о предстоящей встрече лидеров.

При этом конкретные направления сотрудничества Москва заранее раскрывать не намерена. По словам Пескова, это связано с действиями государств, которые Россия относит к недружественным.

«Как вы понимаете, некоторые вопросы нельзя обсуждать публично: некоторые недружественные страны пытаются вставлять палки в колёса развитию нашего сотрудничества», — пояснил он.

Эти темы Путин и Моди, по словам представителя Кремля, обсудят «в закрытом формате, но в очень конструктивном ключе».

Россия и Индия в последние годы наращивают экономические связи. Москва ставит целью довести двусторонний товарооборот до $100 млрд. Среди перспективных направлений стороны называют энергетику, удобрения, инновации, транспорт и космическую отрасль.

Ранее Life.ru рассказывал, что Моди назвал энергетику, инновации, космос и удобрения ключевыми областями сотрудничества России и Индии. Индийский премьер тогда отметил значительный прогресс в отношениях двух стран.