Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Индию

Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Нью-Дели в ближайшие дни. О предстоящей поездке рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил важность мероприятия для отношений двух государств. По его словам, российская сторона всегда с удовольствием контактирует с индийскими журналистами и ожидает визитов лидера.

«Через пару дней он начнёт свой визит в Индию, в Нью-Дели. Он примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом БРИКС», — заявил Песков на брифинге, организованном Sputnik.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков информировал, что на полях встречи запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Напомним, в Нью-Дели 12–13 сентября пройдёт 18-й саммит БРИКС, который станет ключевым событием председательства Индии в объединении и будет посвящён 20-летию группы. Мероприятие, проводимое под девизом «Построение устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития» (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability), впервые после расширения соберёт лидеров 11 стран-членов и стран-партнёров для обсуждения вопросов устойчивости цепочек поставок, финансовых и технологических инноваций, а также реформы глобального управления.