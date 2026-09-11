Песков: Путин и Моди встречаются максимально часто из-за широкого партнёрства

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди очень часто проводят переговоры, так как у стран есть множество точек соприкосновения и совместной работы. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Объём нашего взаимодействия настолько широк, что обсудить это всё за один или за два часа невозможно. Поэтому есть повод встречаться максимально часто, как только представляется возможным», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, что Моди и Путин уже виделись неделю назад в Бишкеке и вновь проходят их переговоры.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин проведёт серию двусторонних встреч во время визита в Индию 11–13 сентября. В графике российского лидера — переговоры с руководителями Индии, Малайзии, ЮАР, Эфиопии и ОАЭ, а также встреча с главой Нового банка развития БРИКС, экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф.