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Опубликовано 11 сентября, 13:01

Путин: На РФ наложили 30 тысяч санкций — вдвое больше, чем на остальной мир

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Западные страны ввели против России порядка 30 тысяч санкций, что вдвое больше, чем против всего остального мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

«Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Вот такая статистика», — сказал он.

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Напомним, Владимир Путин прилетел в Нью-Дели для участия в мероприятиях по случаю саммита БРИКС. Выступая на Деловой форуме организации российский лидер, помимо прочего, напомнил, что инициаторы санкций сами столкнулись с экономическими проблемами, хотя собирались доставить их Москве.

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Матвей Константинов
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