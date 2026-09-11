Западные страны ввели против России порядка 30 тысяч санкций, что вдвое больше, чем против всего остального мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

«Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Вот такая статистика», — сказал он.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Нью-Дели для участия в мероприятиях по случаю саммита БРИКС. Выступая на Деловой форуме организации российский лидер, помимо прочего, напомнил, что инициаторы санкций сами столкнулись с экономическими проблемами, хотя собирались доставить их Москве.