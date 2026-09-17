Путин заявил об устойчивой работе российских предприятий

Российские компании и промышленные предприятия работают устойчиво, а ситуация на рынке труда подтверждает эту динамику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Отечественные компании, предприятия работают устойчиво, это видно и по ситуации на рынке труда», — сказал глава государства.

Также Владимир Путин оценил текущую динамику российской экономики как соответствующую прогнозам. По словам президента, рост ВВП по итогам года ожидается примерно на уровне 1% — такой показатель закладывался при подготовке бюджетных проектировок. Глава государства также отметил, что власти продолжают следить за ключевыми экономическими показателями и ситуацией в отдельных секторах.