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Опубликовано 17 сентября, 17:36

Путин: ВВП России вырастет примерно на 1% в 2026 году, как и ожидалось

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что динамика российской экономики соответствует ожиданиям, а рост ВВП по итогам года составит около 1%. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам.

«По итогам всего текущего года, рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1% — примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год», — сказал президент.

Глава государства отметил, что власти продолжают отслеживать основные экономические показатели и ситуацию в различных сферах.

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Напомним, сегодня Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. На встрече с участием представителей правительства, администрации президента и экономического блока обсуждаются ключевые показатели экономики России, а также ситуация в отдельных отраслях.

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