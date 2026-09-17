Путин вручит госнаграды заслуженным работникам ОПК накануне Дня оружейника

Лучшие работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России получат награды из рук президента страны Владимира Путина накануне Дня оружейника, который отмечается 19 сентября. Информацией делится пресс-служба Кремля.

«18 сентября в преддверии Дня оружейника Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса», — сказано в тексте.

Также в планах главы государства заседание военно-промышленной комиссии и участие в подписании договора на поставку самолётов МС-21. Кроме того, по видеосвязи пройдёт запуск объектов социальной газификации сразу в нескольких субъектах РФ.

Ранее Путин напомнил, что будущую победу России сегодня куют как военнослужащие на поле боя, так и граждане, работающие в тылу.

День оружейника отмечается ежегодно 19 сентября. Дата празднования выбрана в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила, как покровителя небесного воинства.