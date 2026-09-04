Путин поручил проработать присвоение 12 городам звания трудовой доблести
«Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать инициативу о присвоении двенадцати российским городам почётного звания «Город трудовой доблести». Предложение было представлено «Единой Россией» от имени жителей на заседании оргкомитета «Победа», сообщила пресс-служба партии.
В список вошли Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королёв, Саранск и Серов. «Единая Россия» организовала сбор подписей в поддержку их кандидатур.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев пояснил, что её отделения помогали инициативным группам готовить документы и проводить голосования. Заявки также поступали от трудовых коллективов, ветеранских советов и общественных организаций.
Все города-претенденты внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Их предприятия снабжали фронт продукцией, а жители проявляли массовый трудовой героизм.
Якушев также сообщил, что партия сформировала перечень примерно из 40 тысяч объектов в 49 регионах, связанных с подвигом фронта и тыла. Около десяти тысяч из них уже привели в нормативное состояние.
В 2026 году при поддержке «Единой России» планируется установить шесть стел в городах трудовой доблести. Места выбирают с учётом мнения жителей, а прилегающие территории благоустраивают.
В январе 2025 года Путин присвоил звание семи городам, среди которых Курган, Миасс, Верхняя Пышма и Салехард. В таких населённых пунктах устанавливают памятную стелу с городским гербом, а 1 и 9 Мая, а также в День города могут проводить праздничные салюты.
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