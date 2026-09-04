Путин после возвращения с ВЭФ провёл оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Встреча состоялась вечером в пятницу, 4 сентября, после возвращения главы государства в Москву из Владивостока.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. Тема обсуждения на момент публикации не раскрывалась. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал лишь, что встреча состоится во второй половине дня.

Во Владивостоке Путин участвовал в Восточном экономическом форуме, провёл совещание по развитию Дальнего Востока, посетил судоверфь «Звезда» и провёл ряд международных встреч, в том числе с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Перед поездкой в Приморье российский лидер работал в Бишкеке, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провёл переговоры с зарубежными лидерами.

Уже после возвращения в Москву Путин провёл заседание российского оргкомитета «Победа». Одной из его тем стало присвоение новым городам почётного звания «Город трудовой доблести».