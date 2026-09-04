Путин после возвращения с ВЭФ провёл оперативное совещание с Совбезом
Путин 4 сентября провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Встреча состоялась вечером в пятницу, 4 сентября, после возвращения главы государства в Москву из Владивостока.
Совещание прошло в режиме видеоконференции. Тема обсуждения на момент публикации не раскрывалась. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал лишь, что встреча состоится во второй половине дня.
Во Владивостоке Путин участвовал в Восточном экономическом форуме, провёл совещание по развитию Дальнего Востока, посетил судоверфь «Звезда» и провёл ряд международных встреч, в том числе с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Перед поездкой в Приморье российский лидер работал в Бишкеке, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провёл переговоры с зарубежными лидерами.
Уже после возвращения в Москву Путин провёл заседание российского оргкомитета «Победа». Одной из его тем стало присвоение новым городам почётного звания «Город трудовой доблести».
Больше новостей о решениях президента и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.