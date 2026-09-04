Путин проводит заседание оргкомитета «Победа»

Президент России Владимир Путин открыл заседание организационного комитета «Победа». Встреча проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

Одной из главных тем заседания станет присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» новым российским городам. Об итогах экспертизы поступивших заявок президенту доложит глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Также на заседании выступят первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в России в 2020 году для увековечения трудового подвига жителей в годы Великой Отечественной войны. Первыми его получили 20 городов.

На прошлом заседании оргкомитета в январе 2025 года Путин присвоил почётное звание Верхней Пышме, Зеленодольску, Ишимбаю, Кургану, Ленинску-Кузнецкому, Миассу и Салехарду.