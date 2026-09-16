От фронта до тыла: Путин рассказал, где сегодня куется победа России
Путин заявил, что победу России куют на поле боя и в тылу
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Будущую победу России сегодня куют как военнослужащие на поле боя, так и граждане, работающие в тылу. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу.
Президент подчеркнул роль российских военных, назвав их героями, которые добиваются результата непосредственно на фронте.
«Победу куют наши герои на поле боя», — заявил Путин.
При этом глава государства отметил, что вклад в достижение общей цели вносят не только военнослужащие. По его словам, победу также приближают люди, которые добросовестно работают и чувствуют ответственность за будущее страны.
«Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее», — добавил президент.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин вечером 16 сентября обратится к россиянам в преддверии парламентских выборов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что такое обращение перед голосованием является традиционным. Трёхдневного голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва пройдёт с 18 по 20 сентября, основным днём станет воскресенье, 20 сентября.
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