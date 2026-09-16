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Опубликовано 16 сентября, 09:31

Путин вечером выступит с обращением к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин вечером 16 сентября выступит с телеобращением к гражданам в преддверии парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В 6 вечера Путин планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих парламентских выборов. Это он традиционно делает, и это будет традиционное обращение к гражданам», — сказал представитель Кремля.

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Выборы в Госдуму 2026: когда голосовать, какие партии участвуют и кто кандидаты

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября. Основным днём голосования станет воскресенье, 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов — по 225 по партийным спискам и одномандатным округам. Ранее Life.ru рассказывал, что федеральные теледебаты перед выборами в Госдуму прошли без серьёзных перестановок в политической повестке. Кандидаты обсуждали экономику, доходы граждан, здравоохранение, образование, поддержку семей, развитие малых городов и адаптацию участников СВО.

Больше новостей о власти, законах и государственных решениях — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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