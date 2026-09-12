Без сенсаций и нового Жириновского: Эксперты разобрали теледебаты перед выборами в Госдуму

Федеральные теледебаты перед выборами в Госдуму не изменили сложившуюся расстановку сил. Парламентские партии в основном обращались к своим сторонникам, а наиболее подготовленную команду, по оценкам экспертов, показала «Единая Россия».

Дебатный марафон проходил с 31 августа по 11 сентября на Первом канале, «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ. Кандидаты обсуждали экономику, доходы граждан, здравоохранение, образование, поддержку семей, развитие малых городов и адаптацию участников СВО.

Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил «Ведомостям», что эфиры стали прежде всего зрелищем для твёрдых сторонников партий. По его мнению, единороссы подтвердили лидерские позиции, а другим участникам не удалось заметно расширить свою аудиторию.

В беседе с «Коммерсантом» Костин добавил, что представители «Единой России» продемонстрировали опыт и хорошее владение темами. «Справедливая Россия» выставила яркую, но немногочисленную команду, «Новые люди» сделали ставку на стиль и эмоции, а попытку ЛДПР найти замену Владимиру Жириновскому эксперт назвал не слишком удачной.

Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также не увидел провальных выступлений у единороссов. Среди представителей других партий он выделил коммуниста Николая Бондаренко, Андрея Лугового из ЛДПР, а также Валерия Гартунга и Михаила Делягина от «Справедливой России».

Политолог Константин Калачёв согласился, что дебаты сохранили статус-кво. Наиболее компетентными он назвал команды «Единой России» и КПРФ. При этом эксперт обратил внимание, что партии почти не адаптировали выступления для соцсетей, поэтому заметных роликов и удачных нарезок по итогам эфиров оказалось мало.

Политолог Павел Склянчук также отдал предпочтение представителям «Единой России». По его оценке, партии помогло сочетание опытных ораторов и новых лиц. Среди оппозиционных политиков он отметил Валерия Гартунга, Андрея Лугового и Нину Останину.

Самыми обсуждаемыми эпизодами стали перепалка Николая Бондаренко с Петром Толстым за кулисами, песни представителя «Коммунистов России» Олега Лихачёва и продолжительное молчание кандидата от Партии прямой демократии. Однако, по общему мнению экспертов, эти моменты не повлияли на итоговую расстановку сил.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 парламентариев: половину по партийным спискам, остальных — по одномандатным округам. Подробнее о кандидатах, участниках и способах голосования Life.ru рассказывал в отдельном материале.