ВЦИОМ: «Единая Россия» может получить более 50% голосов на выборах в ГД

Чуть более недели остаётся до Единого дня голосования (ЕДГ), в который граждане изберут депутатов Госдумы. По прогнозу Аналитического центра ВЦИОМ, явка на предстоящем голосовании может составить 51–53%. О намерении принять участие с разной степенью уверенности заявили 70% россиян, из них 54% собираются прийти на участок точно.

Согласно избирательному прогнозу ВЦИОМ, уверенно преодолевают пятипроцентный барьер четыре партии. «Единая Россия» может набрать 51–53%, КПРФ — 13–15%.

У «Новых людей» прогнозируемый результат составляет 9–11%, у ЛДПР — также 9–11%. Ещё одна парламентская партия — «Справедливая Россия» — пока находится в неустойчивом положении с возможным результатом 4–6%. Непарламентские партии, по оценке ВЦИОМ, в совокупности могут получить 2–5% голосов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал лидеров списка «Единой России» в Госдуму примером ответственного подхода к своей работе. На встрече с ними глава государства заявил, что потенциальные члены нижней палаты парламента доказали способность эффективно решать возложенные на них задачи.