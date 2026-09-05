Путин назвал лидеров списка «Единой России» примером работы после выборов

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму и назвал их примером ответственного подхода к работе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Глава государства заявил, что участники встречи доказали способность эффективно решать поставленные задачи. По его словам, именно такой подход должен стать примером для работы партии после выборов.

«Вы люди, известные в стране, доказавшие, что умеете эффективно и ответственно подходить к тому делу, которым занимаетесь. Вот пример того, как и вся Единая Россия после выборов должна работать. Вы так или иначе будете влиять на происходящие законотворческие процессы», — сказал Путин.

Во встрече приняли участие глава комиссии Генсовета «Единой России», министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

Путин подчеркнул, что представители списка партии в дальнейшем будут участвовать в законотворческой работе и влиять на принятие решений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» привлекать освобождённых от военной службы по состоянию здоровья граждан к работе в региональных подразделениях. Инициатива предполагает их участие в задачах по защите территорий, включая борьбу с беспилотниками в составе специальных отрядов.