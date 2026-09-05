Путин поддержал создание органа реагирования на атаки, как в Курской области

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о создании координационного органа для оперативного реагирования на вражеские атаки. Такая структура уже работает в Курской области, сообщил на встрече с главой государства член Генсовета партии, Герой России Евгений Поддубный.

По его словам, орган обеспечивает взаимодействие между Минобороны, органами госбезопасности, пограничной службой и мобильной группой БАРС, задействованными в обороне неба.

«Идея правильная. Я переговорю обязательно с Александром Евсеевичем [Хинштейном, главой Курской области], Минобороны, чтобы они посмотрели, как это работает. Потому что одна из наиболее важных составляющих — это обмен информацией и разведка, своевременное принятие решения», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобороны, председателем фонда «Защитники Отечества» и министром здравоохранения проблемы с получением медпомощи военными в регионах, поднятые Героем России Владиславом Головиным. Он отметил, что все решения по медосвидетельствованию уже приняты, а вопрос лишь в организации работы.