Путин пообещал обсудить проблемы медпомощи военным с Белоусовым и Цивилёвой

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Минобороны Андреем Белоусовым, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко проблемы с получением военными медпомощи в ряде регионов.

Вопрос на встрече с президентом поднял начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин — один из членов предвыборной «пятерки» «Единой России».

Владимир Путин заявил, что все решения по медицинскому освидетельствованию уже приняты, и он не понимает, чего ещё не хватает, однако вопрос заключается лишь в организации работы. Он пообещал обсудить эту тему с Анной Цивилевой, министром здравоохранения и всеми причастными к решению задач в этой сфере.

«Не сомневайтесь, поработаем дополнительно», — заверил он.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин на встрече с представителями предвыборного списка «Единой России» заявил, что укрепление страны должно идти постоянно, несмотря на внешние вызовы и угрозы, в соответствии с Конституцией. Он также подчеркнул необходимость своевременного формирования органов власти и принятия решений по социальным вопросам, экономическому развитию и поддержке людей на линии боевого соприкосновения.