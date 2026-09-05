Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 14:40

Путин пообещал обсудить проблемы медпомощи военным с Белоусовым и Цивилёвой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Минобороны Андреем Белоусовым, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко проблемы с получением военными медпомощи в ряде регионов.

Вопрос на встрече с президентом поднял начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин — один из членов предвыборной «пятерки» «Единой России».

Владимир Путин заявил, что все решения по медицинскому освидетельствованию уже приняты, и он не понимает, чего ещё не хватает, однако вопрос заключается лишь в организации работы. Он пообещал обсудить эту тему с Анной Цивилевой, министром здравоохранения и всеми причастными к решению задач в этой сфере.

«Не сомневайтесь, поработаем дополнительно», — заверил он.

Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда «Всё для Победы!»
Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда «Всё для Победы!»

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин на встрече с представителями предвыборного списка «Единой России» заявил, что укрепление страны должно идти постоянно, несмотря на внешние вызовы и угрозы, в соответствии с Конституцией. Он также подчеркнул необходимость своевременного формирования органов власти и принятия решений по социальным вопросам, экономическому развитию и поддержке людей на линии боевого соприкосновения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar