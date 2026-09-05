Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда «Всё для Победы!»
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества исполнительного директора фонда «Народный фронт. Всё для победы» Анатолия Чернышова посмертно. Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе отмечается, что награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Чернышов погиб в результате воздушной атаки украинских войск в Крыму. Ему было 58 лет.
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