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Регион
Опубликовано 5 сентября, 14:24

Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда «Всё для Победы!»

Обложка © МАКС / Народный фронт

Обложка © МАКС / Народный фронт

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества исполнительного директора фонда «Народный фронт. Всё для победы» Анатолия Чернышова посмертно. Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Один человек погиб и двое ранены из-за ударов ВСУ в Запорожской области
Один человек погиб и двое ранены из-за ударов ВСУ в Запорожской области

Чернышов погиб в результате воздушной атаки украинских войск в Крыму. Ему было 58 лет.

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Юрий Лысенко
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