Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда «Всё для Победы!»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества исполнительного директора фонда «Народный фронт. Всё для победы» Анатолия Чернышова посмертно. Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Чернышов погиб в результате воздушной атаки украинских войск в Крыму. Ему было 58 лет.