При ударе ВСУ в Крыму погиб исполнительный директор благотворительного фонда «Всё для Победы!» Анатолий Чернышов. Об этом сообщили в Народном фронте. Трагедия произошла вблизи села Скворцово Симферопольского района. Ему было 58 лет.

«Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

За самоотверженность и преданность своему делу Чернышов посмертно награждён орденом Мужества. В Народном фронте также высказали соболезнования родным и близким почившего.

Ранее стало известно о смерти бывшего помощника основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Александр Сафонов погиб на СВО, куда отправился четыре года назад в качестве добровольца. Выполнял задачи в том числе под Константиновкой, а роковое ранения получил в Луганске, врачи пять дней боролись за его жизнь. В «десятых» он стал известен на всю Россию благодаря мему «Сафонов, оплатить!».