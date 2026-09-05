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Опубликовано 5 сентября, 09:28

Удар ВСУ в Крыму оборвал жизнь исполнительного директора фонда «Всё для Победы!», ему было 58 лет

Исполнительный директор фонда «Всё для Победы!» Чернышов погиб при атаке ВСУ

Анатолий Чернышов. Обложка © «Макс» / Народный фронт

Анатолий Чернышов. Обложка © «Макс» / Народный фронт

При ударе ВСУ в Крыму погиб исполнительный директор благотворительного фонда «Всё для Победы!» Анатолий Чернышов. Об этом сообщили в Народном фронте. Трагедия произошла вблизи села Скворцово Симферопольского района. Ему было 58 лет.

«Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

За самоотверженность и преданность своему делу Чернышов посмертно награждён орденом Мужества. В Народном фронте также высказали соболезнования родным и близким почившего.

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Матвей Константинов
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