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Опубликовано 5 сентября, 09:19

Погибших в Севастополе пиротехников МЧС наградили орденами Мужества

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Четверым пиротехникам МЧС, погибшим при детонации средства поражения в Севастополе, посмертно присвоили ордена Мужества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Наград удостоены начальник отделения пиротехнических работ капитан внутренней службы Антон Чудаков, старший инженер Александр Панчук, водитель-сапёр Артём Дуплин и спасатель-сапёр Роман Пилипчук.

«Наши герои удостоены орденов Мужества посмертно», — написал Развожаев.

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Напомним, при выполнении служебного задания по осмотру взрывного устройства в Севастополе погибли сотрудники МЧС и охранник объекта. Список жертв включает пять человек: Антон Чудаков (глава отделения), Александр Панчук (инженер), Артем Дуплин (сапер-водитель), Роман Пилипчук (сапер-спасатель) и Василий Староверов (охрана). Коллектив имел серьёзную подготовку — до гибели они занимались расчисткой территорий от мин и снарядов в Крымском регионе, Севастополе, а также в зоне боевых действий на Донбассе и в приграничных районах Курской области.

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