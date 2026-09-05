Погибших в Севастополе пиротехников МЧС наградили орденами Мужества
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Четверым пиротехникам МЧС, погибшим при детонации средства поражения в Севастополе, посмертно присвоили ордена Мужества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Наград удостоены начальник отделения пиротехнических работ капитан внутренней службы Антон Чудаков, старший инженер Александр Панчук, водитель-сапёр Артём Дуплин и спасатель-сапёр Роман Пилипчук.
«Наши герои удостоены орденов Мужества посмертно», — написал Развожаев.
Напомним, при выполнении служебного задания по осмотру взрывного устройства в Севастополе погибли сотрудники МЧС и охранник объекта. Список жертв включает пять человек: Антон Чудаков (глава отделения), Александр Панчук (инженер), Артем Дуплин (сапер-водитель), Роман Пилипчук (сапер-спасатель) и Василий Староверов (охрана). Коллектив имел серьёзную подготовку — до гибели они занимались расчисткой территорий от мин и снарядов в Крымском регионе, Севастополе, а также в зоне боевых действий на Донбассе и в приграничных районах Курской области.
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