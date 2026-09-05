Погибших в Севастополе пиротехников МЧС наградили орденами Мужества

Напомним, при выполнении служебного задания по осмотру взрывного устройства в Севастополе погибли сотрудники МЧС и охранник объекта. Список жертв включает пять человек: Антон Чудаков (глава отделения), Александр Панчук (инженер), Артем Дуплин (сапер-водитель), Роман Пилипчук (сапер-спасатель) и Василий Староверов (охрана). Коллектив имел серьёзную подготовку — до гибели они занимались расчисткой территорий от мин и снарядов в Крымском регионе, Севастополе, а также в зоне боевых действий на Донбассе и в приграничных районах Курской области.