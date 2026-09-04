Погибшие в Шебекино медики бросились спасать людей после первого взрыва

Стали известны обстоятельства гибели врача Дмитрия Донецкого и фельдшера Любови Кузьминой при ударе по Шебекино 3 сентября. Бригада скорой помощи возвращалась с вызова, когда медики услышали взрыв и крики о помощи у частного дома. Об этом рассказал главный врач Белгородской станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров.

Донецкий и Кузьмина остановили машину и направились к пострадавшим. В этот момент, по словам Жирова, прогремел второй взрыв.

«Не теряя ни секунды, врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина остановили машину и бросились к пострадавшим. В этот момент прогремел ещё один взрыв… Так оборвались жизни наших коллег», — рассказал главврач.

Всего, по данным врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, при ударе по Шебекино погибли четыре человека: два медика и супружеская пара. Ещё трое мужчин получили осколочные ранения, среди них водитель машины скорой помощи.

В результате ударов также обрушились и загорелись две хозяйственные постройки, были повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. Власти региона не уточняли, каким именно типом боеприпаса был нанесён удар.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух сотрудников скорой помощи и супружеской пары при ударе ВСУ по Шебекино. Новые данные раскрыли, что медики оказались возле места первого взрыва случайно и остановились, чтобы помочь людям.