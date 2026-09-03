Двое медиков и супружеская пара погибли из-за удара ВСУ по Шебекино

Четыре человека погибли в результате удара по Шебекино Белгородской области. Среди погибших — два сотрудника скорой помощи и супружеская пара, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, ещё трое мужчин получили осколочные ранения. Среди пострадавших оказался водитель машины скорой помощи. Им оказывают медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице.

«Во время удара террористического киевского режима по Шебекино погибли четверо, включая двух работников скорой. Ещё трое получили ранения», — написал Шуваев в Telegram-канале.

В результате атаки также были повреждены объекты инфраструктуры и жилые здания. Произошло обрушение двух хозяйственных построек с последующим возгоранием. Кроме того, повреждения получили окна в двух многоквартирных домах, один частный дом, гараж и автомобиль. Ещё одна машина была повреждена в селе Доброе Шебекинского округа.

Информация о других последствиях произошедшего уточняется. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно о потерях среди жителей Белгородской области с февраля 2022 года на фоне атак со стороны ВСУ. За этот период, по его словам, погибли 667 белгородцев, в том числе 28 детей. Ранения получили ещё 5 080 человек, среди пострадавших — 305 несовершеннолетних.