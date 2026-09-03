Дроны ВСУ атаковали школу и детсад в Запорожской области

Массированная атака беспилотников пришлась по зданию школы и детского сада «Калинка» в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, в результате атаки повреждения получили кровля здания, остекление и межпотолочное перекрытие. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно о потерях среди жителей Белгородской области с февраля 2022 года на фоне атак со стороны ВСУ. За этот период, по его словам, погибли 667 белгородцев, в том числе 28 детей. Ранения получили ещё 5 080 человек, среди пострадавших — 305 несовершеннолетних.