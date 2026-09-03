Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 13:18

Дроны ВСУ атаковали школу и детсад в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массированная атака беспилотников пришлась по зданию школы и детского сада «Калинка» в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, в результате атаки повреждения получили кровля здания, остекление и межпотолочное перекрытие. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы.

В Курской области после атак ВСУ без света остались 7 тысяч человек
В Курской области после атак ВСУ без света остались 7 тысяч человек

Ранее стало известно о потерях среди жителей Белгородской области с февраля 2022 года на фоне атак со стороны ВСУ. За этот период, по его словам, погибли 667 белгородцев, в том числе 28 детей. Ранения получили ещё 5 080 человек, среди пострадавших — 305 несовершеннолетних.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar