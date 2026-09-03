Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 11:53

В Курской области после атак ВСУ без света остались 7 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

За последние сутки в Курской области из-за атак ВСУ без электричества остались более семи тысяч потребителей. Об оперативной обстановке сообщил губернатор Александр Хинштейн 3 сентября.

Причиной отключения стало повреждение объекта энергетики в Щигровском районе. Подача ресурса прекратилась в 99 населённых пунктах, однако специалисты смогли оперативно запитать потребителей по резервной схеме.

Параллельно в приграничье продолжалась борьба с беспилотниками. Всего в период с девяти утра 2 сентября до девяти утра 3 сентября силы ПВО и РЭБ нейтрализовали 159 вражеских дронов различного типа.

Артиллерия противника применялась по отселённым районам сто раз. Ещё в 14 случаях коптеры сбрасывали взрывные устройства на территорию региона.

Ранения получили три мирных жителя. В хуторе Звягин пострадала 71-летняя женщина, а на автодорогах Беловского района травмы зафиксированы у 23-летней девушки и 54-летнего мужчины. Всем оказана медицинская помощь.

ПВО России за ночь 3 сентября уничтожила 416 украинских беспилотников
ПВО России за ночь 3 сентября уничтожила 416 украинских беспилотников

Удары также привели к повреждению остекления котельной в Рыльске и кровли дома в селе Колячек. В Беловском районе осколки задели автомастерскую, элеватор, частные постройки и один автомобиль. Погибших нет.

Ранее в подмосковной Кубинке два человека пострадали при ударе ВСУ. Обломки дрона рухнули на проезжавший автомобиль, а также ранили рабочего на стройке. Кроме того, один БПЛА попал в многоквартирный дом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar