Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 19:16

Женщина пострадала в результате удара БПЛА ВСУ по дому в Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жительница Курской области получила ранения в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн у себя в канале на платформе «Макс».

По его данным, инцидент произошёл на хуторе Звягин. После удара дрона 71-летнюю женщину доставляют в Курскую областную больницу.

Губернатор уточнил, что пострадавшая получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение головного мозга и акубаротравму. Хинштейн добавил, что медики оказывают женщине необходимую помощь.

В Энергодаре после атаки ВСУ повреждены четыре детсада и школа
В Энергодаре после атаки ВСУ повреждены четыре детсада и школа

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 238 украинских беспилотников самолётного типа за день. По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областей. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar