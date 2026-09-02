Женщина пострадала в результате удара БПЛА ВСУ по дому в Курской области

Жительница Курской области получила ранения в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн у себя в канале на платформе «Макс».

По его данным, инцидент произошёл на хуторе Звягин. После удара дрона 71-летнюю женщину доставляют в Курскую областную больницу.

Губернатор уточнил, что пострадавшая получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение головного мозга и акубаротравму. Хинштейн добавил, что медики оказывают женщине необходимую помощь.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 238 украинских беспилотников самолётного типа за день. По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областей. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.