В Кубинке обломок дрона ВСУ упал на проезжавший автомобиль, пострадал мужчина

Обломок беспилотника упал на проезжавший автомобиль в подмосковной Кубинке. В результате пострадал 44-летний мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Обломок БПЛА упал на проезжавший автомобиль. Пострадал 44-летний мужчина, он доставлен в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», — отметил он.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Глава округа Андрей Иванов находится там вместе с Одинцовским городским прокурором Евгением Кунегиным и руководителем УМВД округа Игорем Лопатиным.

Ранее сообщалось, что утром в подмосковной Кубинке беспилотник атаковал многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе. После попадания БПЛА в здании начался пожар. Возгорание произошло в квартирах на восьмом и девятом этажах, а также на балконе седьмого. Для обеспечения безопасности экстренные службы эвакуировали 10 жильцов дома. На месте происшествия работают экстренные службы.