Дрон попал в многоэтажку в Павловском Посаде, повреждены восемь квартир
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В Павловском Посаде зафиксирован инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. Дрон совершил попадание в многоквартирный жилой дом, расположенный на улице 1 Мая. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По имеющейся информации, серьёзных разрушений конструкции удалось избежать: в здании не произошло возгорания. Однако ударная волна повредила остекление в восьми квартирах.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, проводится эвакуация жильцов из пострадавшего подъезда.
«Оперативные службы на месте. Проводится эвакуация жильцов. По предварительной информации, возгорания нет, повреждены окна в восьми квартирах», — уточнил Андрей Воробьев в своём официальном канале.
Специалисты приступят к оценке ущерба и восстановительным работам после того, как будет завершен осмотр здания и обеспечена безопасность жителей.
Напомним, также в подмосковной Кубинке сегодня утром произошёл инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, расположенный на Наро-Фоминском шоссе.
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