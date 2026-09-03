Дрон попал в многоэтажку в Павловском Посаде, повреждены восемь квартир

В Павловском Посаде зафиксирован инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. Дрон совершил попадание в многоквартирный жилой дом, расположенный на улице 1 Мая. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По имеющейся информации, серьёзных разрушений конструкции удалось избежать: в здании не произошло возгорания. Однако ударная волна повредила остекление в восьми квартирах.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, проводится эвакуация жильцов из пострадавшего подъезда.

«Оперативные службы на месте. Проводится эвакуация жильцов. По предварительной информации, возгорания нет, повреждены окна в восьми квартирах», — уточнил Андрей Воробьев в своём официальном канале.

Специалисты приступят к оценке ущерба и восстановительным работам после того, как будет завершен осмотр здания и обеспечена безопасность жителей.

Напомним, также в подмосковной Кубинке сегодня утром произошёл инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, расположенный на Наро-Фоминском шоссе.