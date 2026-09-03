ПВО России за ночь 3 сентября уничтожила 416 украинских беспилотников

В период с 20:00 мск 2 сентября до 08:00 мск 3 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 416 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Чёрного моря.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотных летательных аппаратах самолётного типа.

Москва неоднократно подчёркивала, что удары беспилотников по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры являются откровенной провокацией. Это характерный стиль Киева, который пытается любой ценой скрыть провалы на передовой. В то же время российские средства противовоздушной обороны продолжают надёжно прикрывать воздушные рубежи страны, а войска в зоне проведения спецоперации наносят высокоточные удары по командным пунктам ВСУ и производственным площадкам, где осуществляется сборка дронов.