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Опубликовано 3 сентября, 05:47

Силы ПВО с полуночи 3 сентября сбили 47 дронов, летевших на Москву

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё десять украинских дронов на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 3 сентября.

«ПВО Минобороны уничтожили десять БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Всего за ночь ПВО уничтожила 47 беспилотников, летевших на Москву.

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Москва не раз заявляла, что атаки дронов на мирное население и гражданскую инфраструктуру носят откровенно провокационный характер. Это типичный почерк Киева, стремящегося любой ценой замаскировать провалы на линии фронта. Тем временем российская ПВО продолжает уверенно защищать воздушное пространство страны, а военные в зоне спецоперации наносят точечные удары по пунктам управления ВСУ и цехам, где собирают беспилотники.

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Никита Никонов
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