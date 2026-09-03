Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё десять украинских дронов на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 3 сентября.

«ПВО Минобороны уничтожили десять БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Всего за ночь ПВО уничтожила 47 беспилотников, летевших на Москву.

Москва не раз заявляла, что атаки дронов на мирное население и гражданскую инфраструктуру носят откровенно провокационный характер. Это типичный почерк Киева, стремящегося любой ценой замаскировать провалы на линии фронта. Тем временем российская ПВО продолжает уверенно защищать воздушное пространство страны, а военные в зоне спецоперации наносят точечные удары по пунктам управления ВСУ и цехам, где собирают беспилотники.