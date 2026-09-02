ВС России ударили по двум сухогрузам с оружием и военным имуществом для ВСУ

Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам с имуществом для ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 2 сентября.

«В порту «Черноморск» [поражено] морское судно типа «сухогруз» с военным имуществом для ВСУ», — говорится в сообщении.

Ещё один сухогруз был поражён в акватории Чёрного моря. Он перевозил вооружение и боеприпасы.

Кроме того, в порту «Одесса» был нанесён удар по складам с военно-техническим имуществом.

Напомним, ВС России ведут систематические удары по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области. По информации агентства Reuters, эти атаки привели к фактической блокировке морских портов, через которые ранее проходило около 90% украинского экспорта. Тактика ударов постоянно развивается: помимо крылатых ракет и дронов-камикадзе «Герань-2», в конце августа 2026 года российские войска, по данным СМИ, впервые применили против целей в самой Одессе управляемые авиационные бомбы с модулями планирования и коррекции, запускаемые с самолётов Су-34 из акватории Черного моря вне зоны действия украинской ПВО.