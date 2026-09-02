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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 2 сентября, 12:37

Логистический крах: «Одесса-22» и другие склады ВСУ уничтожены точными ударами

Военные РФ атаковали распределительный центр «Одесса-22»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска провели успешную операцию по уничтожению военной инфраструктуры противника. Главным достижением стало поражение распределительного центра «Одесса-22», расположенного неподалёку от села Дачное.

Всего под удар попали четыре ключевых логистических узла. Помимо вышеуказанного объекта, серьёзные повреждения получили площадки в районе Нерубайского Одесской области, селе Воскресенское Николаевской области и в самом городе Запорожье.

Для выполнения боевой задачи подразделения ВС РФ использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». В оборонном ведомстве подчеркнули, что применение данных средств позволило достичь высокой точности попаданий.

«Герань-4 сикер» в деле: Уничтожен логистический хаб в Киевской области
«Герань-4 сикер» в деле: Уничтожен логистический хаб в Киевской области

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.

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Оксана Попова
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