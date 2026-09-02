Российские войска провели успешную операцию по уничтожению военной инфраструктуры противника. Главным достижением стало поражение распределительного центра «Одесса-22», расположенного неподалёку от села Дачное.

Всего под удар попали четыре ключевых логистических узла. Помимо вышеуказанного объекта, серьёзные повреждения получили площадки в районе Нерубайского Одесской области, селе Воскресенское Николаевской области и в самом городе Запорожье.

Для выполнения боевой задачи подразделения ВС РФ использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». В оборонном ведомстве подчеркнули, что применение данных средств позволило достичь высокой точности попаданий.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.