«Герань-4 сикер» в деле: Уничтожен логистический хаб в Киевской области

Утром 2 сентября российские войска провели результативную операцию в Киевской области. Целью удара стал логистический центр «Равен Украина», расположенный в районе города Бровары.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, для поражения объекта были задействованы современные ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер».

Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие успешное поражение цели. На видеоматериалах, предоставленных Минобороны, зафиксирован момент прилёта БПЛА по инфраструктуре центра, после чего последовала детонация.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.