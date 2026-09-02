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Опубликовано 2 сентября, 05:47

«Герань-4 сикер» в деле: Уничтожен логистический хаб в Киевской области

Объект «Равен Украина» уничтожен высокоточным ударом БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Утром 2 сентября российские войска провели результативную операцию в Киевской области. Целью удара стал логистический центр «Равен Украина», расположенный в районе города Бровары.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, для поражения объекта были задействованы современные ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер».

Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие успешное поражение цели. На видеоматериалах, предоставленных Минобороны, зафиксирован момент прилёта БПЛА по инфраструктуре центра, после чего последовала детонация.

Без света и логистики: Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Одессы
Без света и логистики: Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Одессы

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.

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Оксана Попова
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