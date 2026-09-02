Без света и логистики: Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Одессы

В Министерстве обороны России подтвердили нанесение серии ударов по энергетическим объектам на юге Украины. Согласно оперативным данным, в ночь на 2 сентября 2026 года основной целью стали объекты, обеспечивающие работу портовой инфраструктуры в Одессе и Одесской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности было поражено четыре объекта критической энергетической инфраструктуры. Эти узлы играли ключевую роль в электроснабжении портовых комплексов региона.

«В течение ночи 2 сентября в Одессе и Одесской области поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинских портов», — прокомментировали в Министерстве обороны.

Данная операция является продолжением стратегии по лишению противника возможности использовать логистические хабы для военных нужд. Выведение из строя энергетических мощностей существенно затрудняет функционирование портовых терминалов, через которые осуществляется перевалка грузов и обслуживание судов.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.