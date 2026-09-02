Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 04:54

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждено предприятие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины зафиксировано повреждение предприятия. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По имеющимся данным, речь идёт об объекте в Никопольском районе. При этом Ганжа не уточнил характер повреждённого предприятия.

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Одессе
Объекты инфраструктуры получили повреждения в Одессе

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar