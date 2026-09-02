В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждено предприятие

По имеющимся данным, речь идёт об объекте в Никопольском районе. При этом Ганжа не уточнил характер повреждённого предприятия.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.