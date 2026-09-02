Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 04:26

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, на юге Украины в Одессе зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Повреждена инфраструктура», — написал Лысак.

Он сообщил о перебоях с электричеством в городе, добавив, что энергетики делают всё, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Путин заявил, что ВС РФ били только по судам с оружием для Украины
Путин заявил, что ВС РФ били только по судам с оружием для Украины

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar