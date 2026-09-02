Объекты инфраструктуры получили повреждения в Одессе

По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, на юге Украины в Одессе зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Повреждена инфраструктура», — написал Лысак.

Он сообщил о перебоях с электричеством в городе, добавив, что энергетики делают всё, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.