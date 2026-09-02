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Специальная военная операция

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Опубликовано 1 сентября, 22:50

Путин заявил, что ВС РФ били только по судам с оружием для Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные при нанесении ударов по судам, связанным с поставками на Украину, выбирали в качестве целей те, что перевозили вооружение и боеприпасы. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС.

Президент подчеркнул, что гражданские суда не подвергались атакам. По его словам, речь шла о точечных поражениях, при которых российская сторона заранее определяла назначение судна. Во всех таких случаях удары приходились именно по транспорту с военными грузами.

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Ранее российские войска поразили сухогруз в порту Южный в Одесской области, на борту которого, по данным Минобороны РФ, находилось военное имущество для ВСУ. Одновременно под удар попал логистический центр в Нерубайском. Объект в Нерубайском использовался для хранения и дальнейшего распределения военных грузов, поступавших через порт.

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Тимур Хингеев
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