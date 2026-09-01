Военные грузы не дошли до фронта: что разнесли российские дроны под Одессой

Российские войска нанесли удары по объектам украинской логистики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 1 сентября.

В течение дня ударными беспилотниками поражён логистический центр в населённом пункте Усатово Одесской области, который использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

Кроме того, в порту «Южный» поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество для украинских войск.

Ещё один сухогруз с вооружением и боеприпасами поражён в акватории Чёрного моря.

Таким образом, под удар попали как наземные объекты снабжения, так и морские перевозки, связанные с обеспечением ВСУ.

Напомним, российские военные существенно нарастили интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Одессы, фактически установив морскую блокаду черноморского побережья Украины. К августу количество атак уже превысило прошлогодние показатели. Под удар попадают не только терминалы, но и суда, задействованные в поставках оружия и топлива для ВСУ. Эксперты отмечают, что данная кампания наносит тяжелейший урон экономике Украины, отрезая её от морских торговых путей, на которые приходилось до 80% внешнеторгового оборота.