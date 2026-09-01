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Опубликовано 1 сентября, 12:45

100 строений и 15 км²: Минобороны раскрыло детали освобождения Червоной Криницы

Минобороны: ВС РФ взяли крупный район обороны ВСУ в Запорожской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные при освобождении Червоной Криницы в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны ВСУ — порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

Населённый пункт заняли штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

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По данным российского военного ведомства, в боях за Червоную Криницу потери украинской стороны составили свыше роты личного состава.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении четырёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».

В ведомстве считают, что установление контроля над населённым пунктом позволило российским подразделениям расширить контролируемую территорию и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке Запорожской области.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили сразу два населённых пункта в Запорожской области — Червоную Криницу и Новопавловку. А президент Владимир Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта.

Больше новостей о ходе боевых действий и российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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