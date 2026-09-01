Российские военные при освобождении Червоной Криницы в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны ВСУ — порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

Населённый пункт заняли штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

По данным российского военного ведомства, в боях за Червоную Криницу потери украинской стороны составили свыше роты личного состава.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении четырёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».

В ведомстве считают, что установление контроля над населённым пунктом позволило российским подразделениям расширить контролируемую территорию и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке Запорожской области.