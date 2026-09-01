100 строений и 15 км²: Минобороны раскрыло детали освобождения Червоной Криницы
Минобороны: ВС РФ взяли крупный район обороны ВСУ в Запорожской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные при освобождении Червоной Криницы в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны ВСУ — порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории. Об этом сообщили в Минобороны России.
Населённый пункт заняли штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
По данным российского военного ведомства, в боях за Червоную Криницу потери украинской стороны составили свыше роты личного состава.
Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении четырёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».
В ведомстве считают, что установление контроля над населённым пунктом позволило российским подразделениям расширить контролируемую территорию и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке Запорожской области.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили сразу два населённых пункта в Запорожской области — Червоную Криницу и Новопавловку. А президент Владимир Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта.
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