«Зря потратила время и здоровье»: Украинки рассказали, чем для них обернулась служба в ВСУ

На фоне обсуждений возможного расширения мобилизации на Украине в соцсетях распространяются откровения женщин, которые ранее добровольно пошли служить в ВСУ. На их комментарии обратил внимание Telegram-канал News Front.

Одна из военнослужащих рассказала, что решила вступить в украинскую армию ещё в 2023 году. Тогда, по её словам, у неё были мотивация и желание «стоять на защите Украины», однако спустя три года отношение к этому решению изменилось.

«2026 год — поняла, что зря потратила время и здоровье», — написала она.

Другая женщина, служащая с апреля 2025 года, рассказала о пяти госпитализациях, четыре из которых пришлись на психиатрическое отделение. По её словам, она тяжело переносит обстрелы, получила контузию и частично потеряла слух, а также разочаровалась в армейской системе.

Она заявила, что столкнулась с проблемами с выплатами и теперь чувствует, что система работает против неё. В комментариях её поддержала ещё одна военнослужащая, резко высказавшаяся в адрес украинского государства.

При этом приведённые публикации отражают личный опыт отдельных военнослужащих и сами по себе не позволяют судить об отношении всех женщин, служащих в ВСУ.