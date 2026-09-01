«Зря потратила время и здоровье»: Украинки рассказали, чем для них обернулась служба в ВСУ
Украинки-добровольцы рассказали о разочаровании после службы в ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
На фоне обсуждений возможного расширения мобилизации на Украине в соцсетях распространяются откровения женщин, которые ранее добровольно пошли служить в ВСУ. На их комментарии обратил внимание Telegram-канал News Front.
Одна из военнослужащих рассказала, что решила вступить в украинскую армию ещё в 2023 году. Тогда, по её словам, у неё были мотивация и желание «стоять на защите Украины», однако спустя три года отношение к этому решению изменилось.
«2026 год — поняла, что зря потратила время и здоровье», — написала она.
Другая женщина, служащая с апреля 2025 года, рассказала о пяти госпитализациях, четыре из которых пришлись на психиатрическое отделение. По её словам, она тяжело переносит обстрелы, получила контузию и частично потеряла слух, а также разочаровалась в армейской системе.
Она заявила, что столкнулась с проблемами с выплатами и теперь чувствует, что система работает против неё. В комментариях её поддержала ещё одна военнослужащая, резко высказавшаяся в адрес украинского государства.
При этом приведённые публикации отражают личный опыт отдельных военнослужащих и сами по себе не позволяют судить об отношении всех женщин, служащих в ВСУ.
Тема возможной мобилизации женщин на Украине в последние недели звучит всё чаще. 27 августа Life.ru писал, что бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила принудительный призыв женщин, если такое решение примет Генштаб ВСУ. До этого на сайте украинского правительства появились две петиции с призывом начать мобилизацию женщин, а сержант ВСУ Юлия Кобринович предложила призывать украинок наравне с мужчинами.
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