Запад уличили в подготовке масштабной мобилизации украинок в ВСУ

Запад может готовить Украину к масштабной мобилизации женщин для восполнения потерь ВСУ. Такое мнение высказал военный эксперт Виталий Киселёв, пишет РИА «Новости». По его оценке, эту инициативу рассматривают как часть более широкой стратегии НАТО по пополнению личного состава украинской армии на фоне затяжных боевых действий.

«Запад продвигает историю пока не глобальной, но масштабной мобилизации женщин», — заявил Киселёв.

В качестве исторической параллели эксперт привёл события 1943 года. По его словам, после поражения под Сталинградом германское командование начало формировать новые подразделения из жителей оккупированных территорий Западной Украины, Прибалтики и Белоруссии.

Киселёв утверждает, что во Львове при плане набрать 15 тысяч человек явились около 50 тысяч желающих, примерно треть из которых составляли женщины от 16 до 45 лет. По его мнению, схожий подход Запад пытается применить сейчас.

Ранее бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр уже допустила введение принудительной мобилизации женщин. По её словам, окончательное решение будет зависеть от потребностей украинской армии.