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Опубликовано 1 сентября, 12:38

«Чудо-оружие Запада не сработало»: Политолог назвал четыре признака скорого окончания СВО

Эксперт Кошкин: Наступление РФ по всем направлениям — главный признак конца СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военный политолог Андрей Кошкин в беседе с «Ридусом» перечислил четыре признака, которые, по его мнению, указывают на приближающееся завершение спецоперации. Среди них — устойчивое наступление российских войск, отсутствие у Запада технологического прорыва в беспилотниках, критическое состояние украинской армии и падение морального духа как на Украине, так и в Европе.

Эксперт отметил, что ВС РФ наступают по всем направлениям продолжительное время, и это не разовые акции, а тренд. Одновременно, по его словам, западные партнёры Киева исчерпали качественный скачок в производстве БПЛА: британские испытания беспилотников провалились, а европейские надежды на «чудо-оружие» не оправдались.

Третий фактор — состояние украинской армии. Кошкин указал на нехватку ПВО, проблемы с финансированием и демографический кризис: для пополнения ВСУ ежедневно требуется до 30 тысяч человек, а брать их неоткуда, из-за чего в Киеве заговорили о призыве женщин.

Четвёртый признак — моральный дух. По оценке аналитика, на пятый год конфликта он чрезвычайно низкий, и продолжать войну не хотят уже не только на Украине. В качестве косвенного подтверждения он привёл рост популярности «Альтернативы для Германии» и нарастающее напряжение в европейских странах, включая Польшу.

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Напомним, ранее Владимир Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта. По словам политика, РФ предпринимает шаги для урегулирования ситуации на территории Незалежной.

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Дарья Нарыкова
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