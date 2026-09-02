ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе — прогремело более 10 взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом информирует SHOT.

ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Видео © SHOT

Жители города рассказали более чем о десяти взрывах. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах.

Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные при нанесении ударов по судам, связанным с поставками на Украину, выбирали в качестве целей те, что перевозили вооружение и боеприпасы. Глава государства подчеркнул, что гражданские суда не подвергались атакам. По его словам, речь шла о точечных поражениях, при которых российская сторона заранее определяла назначение судна.