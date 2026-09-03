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Регион
Опубликовано 3 сентября, 07:07

БПЛА попал в жилой дом в Кубинке, загорелись квартиры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковной Кубинке сегодня утром произошёл инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, расположенный на Наро-Фоминском шоссе.

В результате удара в здании возник пожар. Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, также зафиксировано возгорание балкона на седьмом этаже. Из соображений безопасности экстренные службы провели эвакуацию 10 жильцов.

Глава региона оперативно прокомментировал ситуацию, подтвердив, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

«Сейчас рядом с жителями находятся все необходимые службы. После завершения работы специалисты оценят повреждения. Людям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь», — написал Андрей Воробьев в своём официальном канале.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы, ликвидирующие последствия пожара. Оценка нанесенного ущерба начнется после того, как специалисты завершат осмотр конструкций здания.

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Ранее Life.ru писал, что со 2 на 3 сентября число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 86. Позднее количество уничтоженных БПЛА продолжило расти.

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Оксана Попова
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