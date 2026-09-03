В Таганроге и 7 районах Ростовской области за ночь сбили около 20 БПЛА ВСУ
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Минувшей ночью в Таганроге и семи районах Ростовской области (Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Азовском) было уничтожено около двадцати украинских беспилотников. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших в результате атаки нет.
Лесной пожар площадью 0,2 гектара зафиксирован в Шолоховском районе. Пострадавших среди населения нет. Ведётся локализация возгорания.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате очередных атак ВСУ. Под удары попали населённые пункты в нескольких муниципалитетах области. Среди пострадавших есть жители Грайворонского, Ракитянского, Шебекинского, Корочанского и Валуйского округов. Позже стало известно, что ещё три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников.
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