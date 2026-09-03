В Таганроге и 7 районах Ростовской области за ночь сбили около 20 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью в Таганроге и семи районах Ростовской области (Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Азовском) было уничтожено около двадцати украинских беспилотников. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших в результате атаки нет.