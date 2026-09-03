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Опубликовано 3 сентября, 10:28

Рабочего ранило обломком беспилотника на стройке в Кубинке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ещё один человек пострадал после падения украинского беспилотника в подмосковной Кубинке, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Работавший на расположенной неподалёку стройке 22-летний мужчина получил осколочное ранение бедра Пострадавшего доставили в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде.

«Самое главное — его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Врачи рядом и оказывают всю необходимую помощь», — подчеркнул Иванов.

Глава округа пожелал мужчине скорейшего восстановления.

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Также сообщалось, что обломок украинского беспилотника упал на проезжавший по Кубинке автомобиль. Ранения получил 44-летний водитель, которого также госпитализировали в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации. Утром БПЛА попал и в многоэтажный дом на Наро-Фоминском шоссе: там загорелись квартиры и были эвакуированы десять жильцов.

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