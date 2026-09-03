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Опубликовано 3 сентября, 07:52

После атаки дронов на Подмосковье заработала горячая линия для пострадавших

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жители Московской области, пострадавшие при налёте украинских беспилотников, смогут оперативно получить правовую помощь. Специальную горячую линию запустила региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7 916 240-31-28», — говорится в сообщении.

По указанному номеру специалисты будут принимать обращения граждан, чьи права или имущество оказались затронуты последствиями атаки.

С начала суток на подлёте к Москве сбито уже 86 дронов
С начала суток на подлёте к Москве сбито уже 86 дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили над Московской областью 56 украинских беспилотников. В Кубинке один из дронов попал в многоэтажный дом: огонь охватил восьмой и девятый этажи, а также балкон на седьмом. Из здания эвакуировали десять человек, предварительно, никто не пострадал; владельцам повреждённых квартир пообещали помощь.

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Николь Вербер
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