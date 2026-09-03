После атаки дронов на Подмосковье заработала горячая линия для пострадавших
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители Московской области, пострадавшие при налёте украинских беспилотников, смогут оперативно получить правовую помощь. Специальную горячую линию запустила региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7 916 240-31-28», — говорится в сообщении.
По указанному номеру специалисты будут принимать обращения граждан, чьи права или имущество оказались затронуты последствиями атаки.
Силы ПВО за ночь уничтожили над Московской областью 56 украинских беспилотников. В Кубинке один из дронов попал в многоэтажный дом: огонь охватил восьмой и девятый этажи, а также балкон на седьмом. Из здания эвакуировали десять человек, предварительно, никто не пострадал; владельцам повреждённых квартир пообещали помощь.
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