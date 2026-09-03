После атаки дронов на Подмосковье заработала горячая линия для пострадавших

С начала суток на подлёте к Москве сбито уже 86 дронов

С начала суток на подлёте к Москве сбито уже 86 дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили над Московской областью 56 украинских беспилотников. В Кубинке один из дронов попал в многоэтажный дом: огонь охватил восьмой и девятый этажи, а также балкон на седьмом. Из здания эвакуировали десять человек, предварительно, никто не пострадал; владельцам повреждённых квартир пообещали помощь.