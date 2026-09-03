Воробьёв: Над Подмосковьем за ночь уничтожили 56 вражеских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 56 беспилотников над Московской областью. Об атаке и последствиях ударов сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

«За ночь над Московской областью уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде», — написал он.

В Кубинке беспилотник попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе. Возгорание произошло на восьмом и девятом этажах, ещё один пожар возник на балконе седьмого. Из здания эвакуировали 10 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы. Жителям квартир, которые получили повреждения, власти обещают оказать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что количество сбитых беспилотников, направлявшихся к Москве, увеличилось ещё на 14. Таким образом, с начала суток на подлёте к столице уничтожили уже 86 воздушных целей.