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Регион
10 июля, 18:26

Сальдо: Шесть медиков погибли при атаках ВСУ в Херсонской области с начала года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С начала 2026 года шесть медицинских работников погибли, а ещё 20 получили ранения в Херсонской области в результате атак вооружённых формирований Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Они не участвовали в боевых действиях — оказывали помощь людям, следуя клятве Гиппократа, которую давали, обучаясь на медицинских работников», — подчеркнул Сальдо в ходе международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор против мирного населения Херсонской области».

Губернатор добавил, что преследование медиков и журналистов является одним из самых тяжких преступлений.

Запорожская и Херсонская области остались без света из-за удара ВСУ
Запорожская и Херсонская области остались без света из-за удара ВСУ

В пятницу также зафиксированы атаки на территорию Сватовского муниципального округа Луганской Народной Республики. Один из украинских беспилотников поразил легковой автомобиль в черте города Сватово, в результате чего пострадали 45-летняя женщина и её 18-летняя дочь. Кроме того, дроны ударили по территории продуктового предприятия, повредив два гражданских грузовых автомобиля.

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Николь Вербер
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