Один человек погиб и двое ранены из-за ударов ВСУ в Запорожской области

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в Запорожской области после атак, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак по мирным населённым пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненые», — написал губернатор.

По его словам, беспилотники атаковали несколько населённых пунктов и гражданских объектов. В районе села Вишнёвое Приазовского муниципального округа дрон ударил по автомобилю — водитель погиб на месте.

Также под атакой оказался частный дом в Токмакском муниципальном округе. Пострадал мужчина 1960 года рождения, ему оказали медицинскую помощь. Ещё один житель получил ранения во время обстрела села Очеретоватое Токмакского округа. Пострадавший 1946 года рождения. Кроме того, беспилотники повредили кафе в Энергодаре. В результате атаки на объект гражданской инфраструктуры обошлось без пострадавших.

Балицкий сообщил, что оперативные службы продолжают работать на местах, а специалисты оценивают последствия атак.

Тем временем в районе Запорожской АЭС ввели локальное прекращение огня, чтобы специалисты смогли восстановить внешнее электроснабжение станции. О договорённости объявил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.